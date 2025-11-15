Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
“Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos", dijo el DT
Scaloni habló tras la última presentación de Argentina en el año
Hubo conferencia de prensa en Luanda luego del triunfo de la Selección en el amistoso ante Angola.
15 de noviembre de 2025 - 0:07
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Scaloni habló tras el éxito argentino en Luanda.
Temas en esta nota:
Fútbol
Amistoso Internacional
Selección Argentina
Lionel Scaloni