Terrible explosión en un polo industrial

Central Térmica Ezeiza, incendio

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 14: Una impresionante explosión se produjo este viernes por la noche sobre la central térmica de Ezeiza y, como consecuencia del impacto, explotó una fábrica lindera, generando alerta entre los vecinos de la zona. FOTO: (Cap. Imagen)/NA.

(noticias argentinas)