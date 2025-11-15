Omitir para ir al contenido principal
Fue l Polo Industrial de Carlos Spegazzini y hay al menos, varios heridos
Terrible explosión en un polo industrial
Fue a las 9 de la noche y no hay muchas certezas de dónde se inició el fuego, ni si hay víctimas fatales. varias las plantas industriales afectadas.
15 de noviembre de 2025 - 4:12
Central Térmica Ezeiza, incendio
NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 14: Una impresionante explosión se produjo este viernes por la noche sobre la central térmica de Ezeiza y, como consecuencia del impacto, explotó una fábrica lindera, generando alerta entre los vecinos de la zona. FOTO: (Cap. Imagen)/NA.
(noticias argentinas)