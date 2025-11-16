Omitir para ir al contenido principal
Los heridos son leves y no se han reportado desaparecidos en la explosión de Ezeiza
El fuego sigue pero está bastante contenido
16 de noviembre de 2025 - 0:46
Explosión polo industrial Ezeiza
BUENOS AIRES (ARGENTINA), 15/11/2025.- Bomberos trabajan en la extinción de las llamas este sábado después de que una fuerte explosión sacudiera este viernes un polo industrial en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a doce kilómetros del aeropuerto internacional Ministro Pistarini, el principal del país suramericano, afectando la visibilidad en la zona y, según la prensa local, causando varios heridos. EFE/Nehuen Rovediello
(EFE/EFE)