El triunviro de la CGT, Jorge Sola, defendió las leyes laborales y sindicales
La CGT y el riesgo de una reforma laboral viciada
El dirigente cuestionó la ausencia de diálogo del gobierno con los sectores que afecta la ley. También reclamó el envió del proyecto para debatir. Los convenios colectivos
16 de noviembre de 2025 - 23:38
Jorge Sola junto a los otros triunviros de la CGT, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.
(NOTICIAS ARGENTINAS)
