Omitir para ir al contenido principal
Portada
Buenos Aires12
Los datos del informe de actividad económica platense en el tercer trimestre de 2025
La inflación, un problema del pasado
Las cifras dan cuenta del deterioro persistente de la actividad comercial, con empleo en baja y demanda retraída. El nuevo escenario y un cambio en el orden de las preocupaciones.
Juan Manuel Meza
17 de noviembre de 2025 - 3:01
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
La recesión y el consumo en baja preocupan a los comerciantes.