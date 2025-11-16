Omitir para ir al contenido principal
Los datos del informe de actividad económica platense en el tercer trimestre de 2025

La inflación, un problema del pasado

Las cifras dan cuenta del deterioro persistente de la actividad comercial, con empleo en baja y demanda retraída. El nuevo escenario y un cambio en el orden de las preocupaciones.

Juan Manuel Meza
La recesión y el consumo en baja preocupan a los comerciantes.