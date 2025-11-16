Omitir para ir al contenido principal
Se le escapó un triunfo muy valioso en el Bajo Flores

San Lorenzo pegó primero, pero lo durmieron en el final

El Ciclón lo ganaba desde los dos minutos, pero en el descuento apareció Villalba para darle chances de playoffs a Sarmiento.

Lucas Gatti
San Lorenzo vs Sarmiento
San Lorenzo vs Sarmiento Carlos Villalba, el goleador juninense, marca al "Pocho" Cerutti. (Noticias Argentinas)

