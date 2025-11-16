Omitir para ir al contenido principal
Se le escapó un triunfo muy valioso en el Bajo Flores
San Lorenzo pegó primero, pero lo durmieron en el final
El Ciclón lo ganaba desde los dos minutos, pero en el descuento apareció Villalba para darle chances de playoffs a Sarmiento.
Lucas Gatti
16 de noviembre de 2025 - 1:07
San Lorenzo vs Sarmiento
Carlos Villalba, el goleador juninense, marca al "Pocho" Cerutti.
(Noticias Argentinas)
