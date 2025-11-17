Omitir para ir al contenido principal
Los trabajadores del Pami Rosario denuncian precarización laboral

El ajuste en Pami tiene graves consecuencias

Este miércoles movilizarán en caravana para reclamar mejoras en sus condiciones laborales. El ajuste sobre las prestaciones y el impacto sobre los jubilados.

PAMI Melina Gutiérrez es la secretaria general de ATE Pami Rosario en lucha contra la precarización. (sin credito)

