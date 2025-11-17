Omitir para ir al contenido principal
Buenos Aires12
Pablo Ramborger presenta Cruces, más cruces en La Plata
Los papeles perdidos y el arte del “no saber”
Ganador del Salón Molina Campos 2025, su obra construida con dibujos hechos por personas que “no saben dibujar” y textos hallados en la calle.
Malena Rodríguez Romairone
17 de noviembre de 2025 - 22:36
Pedro Ramborger, pintor
Pedro Ramborger frente a su obra en exhibición.
(Gentileza -)