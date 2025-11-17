Omitir para ir al contenido principal
Este martes se definen las Eliminatorias de la Concacaf

El Mundial 2026 sumará tres nuevos clasificados y hay probabilidad de batacazos

Surinam, Curazao y Honduras llegan mejor paradas a la última cita, pero sus perseguidores les respiran de muy cerca.

Suriname players pose for pictures before the 2026 FIFA World Cup Concacaf qualifier football match between El Salvador and Suriname at the Cuscatlan Stadium in San Salvador on September 8, 2025. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
seleccion surinam clasificación mundial 2026 Surinam, a un pasito de saltar a la fama mundial. (AFP/AFP)

