Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

En Argentina la candidata oficialista alcanzó un 49 por ciento de los votos

Elecciones en Chile: Jeannette Jara arrasó en el exterior

Jara superó el 53 por ciento de los votos en el exterior. Muy lejos quedó Kast con el 14 por ciento de las preferencias en el extranjero.

MADRID, 16/11/2025.- Varias personas esperan para depositar su papeleta en el colegio Blanca de Castilla de Madrid convertido en colegio electoral, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo
Varias personas esperan para ejercer su voto en el colegio Blanca de Castilla de Madrid (EFE/EFE)

Temas en esta nota: