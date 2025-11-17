Omitir para ir al contenido principal
El plantel sumó la cuarta victoria consecutiva en la zona A

La fiesta en Boca continuó ante Tigre

El encuentro no ofreció un nivel alto de juego, pero la jerarquía de algunos jugadores le permitió llegar al triunfo. Los goles fueron convertidos por Costa y Cavani.

Adrián De Benedictis
FOTO JULIO MARTIN MANCINI torneo clausura 2025 boca tigre
Blanco y Laso buscan adueñarse de la pelota. (JULIO MARTIN MANCINI)

