Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Quedó segundo en la Zona A
Torneo Clausura: Unión igualó en Córdoba y ratificó su gran campaña
Con este resultado, el Tatengue desplazó a Racing al tercer puesto y habrá clásico con River en octavos de final.
17 de noviembre de 2025 - 23:36
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
belgrano de cordoba union
El extremo Mavilla intenta ante el lateral Alvarez.
( PRENSA BELGRANO DE CORDOBA )
Temas en esta nota:
Belgrano de Córdoba
Unión de Santa Fe
Video
Liga Profesional
Fútbol