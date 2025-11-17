Omitir para ir al contenido principal
Quedó segundo en la Zona A

Torneo Clausura: Unión igualó en Córdoba y ratificó su gran campaña

Con este resultado, el Tatengue desplazó a Racing al tercer puesto y habrá clásico con River en octavos de final.

FOTO PRENSA BELGRANO DE CORDOBA torneo clausura 2025 belgrano de cordoba union
belgrano de cordoba union El extremo Mavilla intenta ante el lateral Alvarez. ( PRENSA BELGRANO DE CORDOBA )

