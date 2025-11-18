Omitir para ir al contenido principal
El buque Falkoor too realizará la última expedición marítima con expertos del Conicet y la UBA a bordo

Comienza una nueva misión científica en busca de ecosistemas extremos

Del 14 de diciembre al 10 de enero buscarán revelar el rol del metano en la supervivencia de organismos que no reciben la luz solar y, por lo tanto, no realizan fotosíntesis.

Pablo Esteban
Pablo Esteban
tripulación de la campaña. Vida en los extremos. Conicet
Conicet Parte del equipo de científicas y científicos de Exactas UBA que participan de esta nueva campaña a bordo del Falkor (too). (Diana Martinez Llaser/Exactas UBA)