Estudiantes será rival de Central en los octavos de final del torneo
El pincha es el primer desafío para el canaya
Se repite la llave de octavos del Apertura en este Clausura. El platense llega en un mal momento y clasificó porque se vio beneficiado de los resultados de ayer.
18 de noviembre de 2025 - 3:07
Central vs Estudiantes
Jaminton Campaz podría jugar como volante de mediocampo frente a Estudiantes.
