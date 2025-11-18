Omitir para ir al contenido principal
Estudiantes será rival de Central en los octavos de final del torneo

El pincha es el primer desafío para el canaya

Se repite la llave de octavos del Apertura en este Clausura. El platense llega en un mal momento y clasificó porque se vio beneficiado de los resultados de ayer.

Central vs Estudiantes Jaminton Campaz podría jugar como volante de mediocampo frente a Estudiantes. (sin)