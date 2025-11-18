Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
El presidente de Venezuela dijo que solo aceptaría ”hablar face to face" con su par de EE.UU.
Entre operativos militares y sanciones, Trump plantea un eventual diálogo con Maduro
Mientras impulsa la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista, el presidente estadounidense afirmó que “podría haber discusiones con Maduro”.
18 de noviembre de 2025 - 1:18
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Trump aseguró que considera “todas las alternativas” para abordar la situación de Venezuela
(EFE/EFE)
Temas en esta nota:
Estados Unidos
Donald Trump
Nicolás Maduro
Ataque