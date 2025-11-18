Omitir para ir al contenido principal
Apuntan contra el encubrimiento

La represión de Bullrich a los jubilados: indagarán al policía que atacó a una mujer de 81 años

Lo confirmó el abogado de Beatriz Blanco, la mujer empujada con saña a la calle y gravemente herida. Apuntan a Bullrich por el encubrimiento al interior de las fuerzas represivas.

Si la justicia procesa al policía Aldama, la causa podría ser elevada a juicio. (Leandro Teysseire)

