Omitir para ir al contenido principal
PortadaAm750Autopista Del Sur

Presenta su nueva película, Las corrientes

Milagros Mumenthaler: “A la hora de escribir me pongo en la piel del personaje”

La directora habló en la 750 sobre su tercer largometraje y contó por qué eligió a Isabel Aimé González Solá para el papel protagónico.

Milagros Numenthaler
Milagros Numenthaler caba 10/11/25 Milagros Mumenthaler, cineasta. Se estrena en las salas comerciales argentinas el más reciente film de la directora de Abrir puertas y ventanas (2011) y La idea de un lago (2016). Su nuevo film es 'Las Corrientes'. Foto: Veronica Bellomo (veronica bellomo)

Temas en esta nota: