Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
Autopista Del Sur
Presenta su nueva película, Las corrientes
Milagros Mumenthaler: “A la hora de escribir me pongo en la piel del personaje”
La directora habló en la 750 sobre su tercer largometraje y contó por qué eligió a Isabel Aimé González Solá para el papel protagónico.
18 de noviembre de 2025 - 19:24
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Milagros Numenthaler
caba 10/11/25 Milagros Mumenthaler, cineasta. Se estrena en las salas comerciales argentinas el más reciente film de la directora de Abrir puertas y ventanas (2011) y La idea de un lago (2016). Su nuevo film es 'Las Corrientes'. Foto: Veronica Bellomo
(veronica bellomo)
Temas en esta nota:
cine argentino