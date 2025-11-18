Omitir para ir al contenido principal
Todo listo para el comienzo de los playoffs
Torneo Clausura: con Racing-River de plato fuerte, ya están los cruces de octavos
La Academia y el Millonario volverán a verse las caras. Central, el mejor de la fase regular, no la tendrá nada fácil ante Estudiantes. Boca irá con Talleres.
18 de noviembre de 2025 - 0:29
gustavo costas marcelo gallardo
Racing y River, otra vez cara a cara.
(FOTOBAIRES)
