Omitir para ir al contenido principal
PortadaDeportes

Todo listo para el comienzo de los playoffs

Torneo Clausura: con Racing-River de plato fuerte, ya están los cruces de octavos

La Academia y el Millonario volverán a verse las caras. Central, el mejor de la fase regular, no la tendrá nada fácil ante Estudiantes. Boca irá con Talleres.

FOTOBAIRES racing gustavo costas river marcelo gallardo
gustavo costas marcelo gallardo Racing y River, otra vez cara a cara. (FOTOBAIRES)

Temas en esta nota: