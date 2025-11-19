Omitir para ir al contenido principal
Miguel Vivas, a cargo de la reunificación del movimiento gremial
CGT Rosario otra vez: “Volvemos a la cancha”
El nuevo titular de la central obrera local advierte sobre “las reformas sin diálogo” que atentan contra la clase trabajadora. “Si no nos escuchan, tendremos que combatir”, dijo
19 de noviembre de 2025 - 3:07
Miguel Vivas Secretario general CGT Rosario
El flamante secretario general de la central obrera local. Miguel Vivas.
(Andrés Macera)