Fortalece la posición de la industria molinera y fraccionadora en el mercado

Desregulación en la yerba mate

El Estado nacional renunció a la facultad de fijar el precio de la materia prima que se le debe pagar a los productores

Mara Pedrazzoli
Yerba Mate Supermercados Desaparece el arbitraje del Instituto de la Yerba Mate en el precio del producto (Leandro Teysseire)