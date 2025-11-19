Omitir para ir al contenido principal
Economia
Fortalece la posición de la industria molinera y fraccionadora en el mercado
Desregulación en la yerba mate
El Estado nacional renunció a la facultad de fijar el precio de la materia prima que se le debe pagar a los productores
Mara Pedrazzoli
19 de noviembre de 2025 - 1:13
Yerba Mate Supermercados
Desaparece el arbitraje del Instituto de la Yerba Mate en el precio del producto
Leandro Teysseire