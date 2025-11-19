El acuerdo comercial entre Javier Milei y Donald Trump atenta contra la salud pública
El acuerdo negociado entre los gobiernos de Milei y Trump atenta gravemente contra la salud pública argentina al incluir la aceptación automática de la FDA de EE. UU. para fármacos, socavando la soberanía y control de la ANMAT. Se denuncia que, bajo la excusa de “armonización normativa,” el pacto busca erosionar los estrictos criterios nacionales de patentabilidad a favor de las corporaciones farmacéuticas multinacionales. Esto eliminaría una herramienta que ha generado ahorros multimillonarios al sistema de salud pública (ej. VIH y Hepatitis C), limitando el acceso a medicamentos esenciales y perpetuando monopolios.