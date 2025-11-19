Omitir para ir al contenido principal
Festival En Obra Tercera Edición

El teatro y la comunidad que lo acompaña

Con organización de La Comedia de Hacer Arte, cuatro días con obras locales y nacionales, y la presencia destacada de la actriz danesa Iben Nagel Rasmussen.

Obra de teatro Obra Flota Rapsodia Santafesina FESTIVAL EN OBRA PARA CONSTRUCCION DE PRIMER TEATRO DE ECHESORTU Obra Flota Rapsodia Santafesina (JM Alfieri)