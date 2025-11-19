Omitir para ir al contenido principal
El tipo de cambio no se mueve
Para el titular del Banco Central, las reservas internacionales no se pueden acumular a “cualquier costo”. Aunque aclaró que el objetivo de su gestión es avanzar hacia la “flotación cambiaria y la competencia de monedas”.
19 de noviembre de 2025 - 20:48
El objetivo de su gestión es avanzar hacia la “flotación cambiaria".
