Directora de “Oca”

Karla Badillo: “La misma actividad de hacer cine es un acto de fe”

Alguna vez quiso ser monja, pero su camino terminó divergiendo. No es de extrañar que el film que se estrena este jueves 20 ponga el foco en Rafaela, una monja en una suerte de encrucijada.

Karla Badillo
"Para mí la fe es una energía que va más allá de cualquier ideología o normas preestablecidas." (AFP -, AFP -)