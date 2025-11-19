Omitir para ir al contenido principal
El “rol fundamental” del Presidente en la estafa
$LIBRA: las mentiras de Milei que se desvanecen y las revelaciones de la comisión investigadora
La diputada Sabrina Selva, integrante de la comisión especial del Congreso, explicó los puntos más importantes del trabajo realizado durante los últimos meses.
19 de noviembre de 2025 - 13:13
Para la comisión investiagora de $LIBRA, Milei fue indispensable para perpetrar la estafa con la criptomoneda.
(Archivo)
