Omitir para ir al contenido principal
Portada
Am750
La Copa 2026 define sus clasificados
Quedan solo seis pasajes al Mundial: ¿qué Selecciones ya se aseguraron su lugar?
Algunos países volverán a participar luego de varias ediciones. Otros tendrán su debut.
Jorgelina Rocca
19 de noviembre de 2025 - 18:06
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El sorteo será el 5 de diciembre en Washington y el Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio.
(FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP)
Temas en esta nota:
Mundial 2026