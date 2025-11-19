Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario12
Para el Gobierno, la violencia responde a nuevos roles de las bandas
📰 Son ocho los monos (detenidos)
La policía arrestó a un grupo de personas por una de las balaceras. Y secuestró un auto. “Reconfiguración de liderazgos”.
19 de noviembre de 2025 - 22:49
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira
El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira.
(Prensa Gobernacion)
Temas en esta nota:
Rosario