PortadaRosario12

Para el Gobierno, la violencia responde a una "reconfiguración" de las bandas

Son ocho los monos (detenidos)

La policía arrestó a un grupo de personas por una de las balaceras. Y secuestró un auto.

secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira
secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira El secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Omar Pereira. (Prensa Gobernacion)

