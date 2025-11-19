Omitir para ir al contenido principal
Ya está abierta la convocatoria del festival de cine de la localidad

Villa Elisa tiene su pantalla y busca sus películas

Con el rumbo una vez más de proyectar todo aquello que ocurre en la periferia bonaerense, buscan representaciones y relatos del conurbano, además de voluntarios para la acción.

El Festival de Cine Villa Elisa El evento será en abril del 2026. (Imagen Web)