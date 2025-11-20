Omitir para ir al contenido principal
La CNV bajó la edad para el ingreso al mundo de las finanzas
Desde los 13 años, en el mercado financiero
En un contexto de incremento de la ludopatía entre adolescentes, existe un riesgo concreto de que se confunda la dinámica del mercado de capitales con los juegos de azar.
Juan Garriga
20 de noviembre de 2025 - 21:31
La nueva normativa permite operar fondos que replican movimientos de bonos y renta variable.