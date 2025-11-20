Omitir para ir al contenido principal
Los ataques a la libertad de expresión, denunciados ante la CIDH

El foco en los ataques a la prensa

Por primera vez hubo una audiencia especialmente convocada por el tema. El gobierno tuvo que responder pero negó y minimizó todo lo expuesto.

Audiencia en la CIDH sobre el tema libertad de expresión en la Argentina La audiencia incluyó relatos concretos de graves hostigamientos a la prensa. (Archivo -)