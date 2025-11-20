Omitir para ir al contenido principal
La fiscalía sostiene que la fallecida se encontraba en situación de vulnerabilidad por el consumo de estupefacientes
Nueve prisiones preventivas por la muerte de una joven por sobredosis
La investigación inició en septiembre pasado, cuando dos hombres llevaron a una joven de 25 en estado crítico al Centro de Salud de Villa Primavera. La mujer falleció días después.
20 de noviembre de 2025 - 3:17
Preventivas para los integrantes de un grupo que vendía drogas
(Prensa)
