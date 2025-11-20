Omitir para ir al contenido principal
Conflicto en Villa Gobernador Gálvez por una deuda con la EPE

Que no se corte por lo más fino

La cooperativa avisó que cortará el servicio en unos 30 barrios populares “enganchados”. Denuncian falta de inversión.

Cooperativa de distribución eléctrica de Villa Gobernador Gálvez La cooperativa de distribución eléctrica de Villa Gobernador Gálvez tiene una millonaria deuda con la EPE. (Gentileza -)

