“Decí cuál es, de una buena vez”

Víctor Hugo apuró a Sturzenegger por la reforma laboral

En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana explicó qué es lo que está realmente en discusión cuando se habla de empleo y distribución.

"Tipos como Sturzenegger defienden una reforma laboral que ni siquiera pueden anunciar", dijo Víctor Hugo Morales

