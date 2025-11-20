Omitir para ir al contenido principal
“Decí cuál es, de una buena vez”
Víctor Hugo apuró a Sturzenegger por la reforma laboral
En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana explicó qué es lo que está realmente en discusión cuando se habla de empleo y distribución.
20 de noviembre de 2025 - 12:47
"Tipos como Sturzenegger defienden una reforma laboral que ni siquiera pueden anunciar", dijo Víctor Hugo Morales
Temas en esta nota:
Víctor Hugo Morales