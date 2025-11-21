Omitir para ir al contenido principal
El endeudamiento familiar anotó un nuevo récord
El Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA) mostró que la morosidad en los hogares creció desde el 6,6 al 7,3 por ciento, porcentaje máximo desde que la autoridad monetaria comenzó los registros, en enero de 2010.
21 de noviembre de 2025 - 0:34
La morosidad en las familias alcanzó un nuevo récord en septiembre último, según un reporte del Banco Central.
