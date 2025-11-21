Omitir para ir al contenido principal
No llegan a pagar la tarjeta

El endeudamiento familiar anotó un nuevo récord

El Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA) mostró que la morosidad en los hogares creció desde el 6,6 al 7,3 por ciento, porcentaje máximo desde que la autoridad monetaria comenzó los registros, en enero de 2010.

La morosidad en las familias alcanzó un nuevo récord en septiembre último, según un reporte del Banco Central. (Imagen Web)

