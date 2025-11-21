Omitir para ir al contenido principal
Central sumó una nueva estrella como campeón de Liga Profesional

📰 El título que Belloso peleó en las oficinas

El Comité Ejecutivo de AFA le concedió al canaya una estrella al imponerse en la tabla anual. Jugadores y técnico fueron a buscar la Copa a Buenos Aires.

Rosario Central Campeon futbol argentino Jorge Broun Angel Di Maria Jorge Broun y Angel Di Maria, celebran con la Copa. (Gentileza -)