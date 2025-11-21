Omitir para ir al contenido principal
Los dos primeros partidos de la segunda fase se juegan el sábado

El torneo Clausura se empieza a definir: se inician los octavos de final

La serie la abrirá Vélez ante Argentinos Juniors en Liniers, y San Lorenzo visitará más tarde a Central Córdoba de Santiago del Estero.

San Lorenzo
Juan Baez festeja en San Lorenzo (JUAN MANUEL BAEZ)

Temas en esta nota: