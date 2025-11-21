Omitir para ir al contenido principal
38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binaries
Este fin de semana Corrientes se tiñe de violeta
La provincia litoraleña recibirá a miles de personas. El Encuentro es hoy un espacio clave para discutir la avanzada conservadora. Todo listo para que empiece.
Euge Murillo
22 de noviembre de 2025 - 3:40
Volver al Encuentro: la 38° edición de esta reunión plurinacional y transfeminista es en la provincia de Corrientes.
(Jose Nico)