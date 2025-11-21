Omitir para ir al contenido principal
38 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binaries

Este fin de semana Corrientes se tiñe de violeta

La provincia litoraleña recibirá a miles de personas. El Encuentro es hoy un espacio clave para discutir la avanzada conservadora. Todo listo para que empiece.

Euge Murillo
Volver al Encuentro: la 38° edición de esta reunión plurinacional y transfeminista es en la provincia de Corrientes. (Jose Nico)