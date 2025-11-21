Omitir para ir al contenido principal
Cultura Y Espectaculos

La cantante presentó el flamante disco "Doga" en La Trastienda

Juana Molina: la vanguardia como acto inclusivo, nacional y popular

En la primera de tres fechas, la artista demostró una vez más que tiene la lucidez para domar al arrebato sin que esto le reste a su identidad musical.

Juana Molina se mostró como una hechicera con traje blanco de pelos. Juana Molina se mostró como una hechicera con traje blanco de pelos. (Prensa -)