Lo confirmó Mario Caligari

La UTA hará paro de colectivos si las empresas no cumplen con los sueldos

La medida se llevará a cabo en aquellas compañías que no paguen los salarios el cuarto día hábil de diciembre.

COLECTIVOS METROBUS PARADAS FOTO GUADALUPE LOMBARDO Pararán aquellas líneas en las que no se pague el salario a tiempo. (GUADALUPE LOMBARDO)

