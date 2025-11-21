Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Pais
Lo confirmó Mario Caligari
La UTA hará paro de colectivos si las empresas no cumplen con los sueldos
La medida se llevará a cabo en aquellas compañías que no paguen los salarios el cuarto día hábil de diciembre.
21 de noviembre de 2025 - 3:45
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
COLECTIVOS METROBUS PARADAS FOTO GUADALUPE LOMBARDO
Pararán aquellas líneas en las que no se pague el salario a tiempo.
(GUADALUPE LOMBARDO)
Temas en esta nota:
Paro de colectivos