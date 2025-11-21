Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
El conjunto granate se enfrenta ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana
Lanús va con toda su ilusión por un nuevo título internacional
El encuentro se disputará este sábado a partir de las 17 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Gran movilización de hinchas hacia Paraguay.
21 de noviembre de 2025 - 20:55
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Lanús se ilusiona con levantar una nueva copa internacional
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Fútbol
Copa Sudamericana
Lanús