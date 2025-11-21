Omitir para ir al contenido principal
El conjunto granate se enfrenta ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana

Lanús va con toda su ilusión por un nuevo título internacional

El encuentro se disputará este sábado a partir de las 17 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Gran movilización de hinchas hacia Paraguay.

Entrenamiento Lanus
Lanús se ilusiona con levantar una nueva copa internacional (Redes Sociales)

