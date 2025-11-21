Omitir para ir al contenido principal
Portada
Las12
Lo último de Rosalía
Lux in tenebris
En un trabajo íntimo y profundamente introspectivo, Rosalía se dedica al mundo esparciendo sus canciones como reliquias …
21 de noviembre de 2025 - 3:14
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Con LUX, Rosalía confirma lo que ya venía insinuando desde El Mal Querer: que es una artista total
La primera presentación del disco fue en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en una performance con Rosalía en el centro
(Imagen Web)