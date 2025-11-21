Omitir para ir al contenido principal
Lo último de Rosalía

Lux in tenebris

En un trabajo íntimo y profundamente introspectivo, Rosalía se dedica al mundo esparciendo sus canciones como reliquias …

Con LUX, Rosalía confirma lo que ya venía insinuando desde El Mal Querer: que es una artista total La primera presentación del disco fue en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), en una performance con Rosalía en el centro (Imagen Web)