Le respondió a Javier Milei

“Nos tratan como desecho”: el relato de una madre de un joven con discapacidad

Daphne Bernacchi habló con la 750 tras las declaraciones del Presidente sobre la evolución de la causa Andis. “Genera mucha bronca porque lo hicieron con mucha impunidad”, declaró.

Javier Milei junto a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. Avanza la causa por sobornos en Andis.

