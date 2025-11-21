Omitir para ir al contenido principal
El Tanito se quedó con la “Libertadores del Automovilismo”

📰 Pernía, campeón de visitante

El campeonato de TCR reúne pilotos sudamericanos de renombre en pistas de diferentes países y se definió en Brasil.

Jorge Dominico
leonel pernía (derecha) y nelson piquet jr
Pernía (derecha) y su compañero, el exF1 Piquet Jr (izquierda). El título fue para el argentino. (Prensa TCR-SA)

