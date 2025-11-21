Omitir para ir al contenido principal
El Tanito se quedó con la “Libertadores del Automovilismo”
📰 Pernía, campeón de visitante
El campeonato de TCR reúne pilotos sudamericanos de renombre en pistas de diferentes países y se definió en Brasil.
Jorge Dominico
Jorge Dominico
22 de noviembre de 2025 - 20:11
Pernía (derecha) y su compañero, el exF1 Piquet Jr (izquierda). El título fue para el argentino.
(Prensa TCR-SA)
