Este sábado, en el arranque de la fecha 12

Premier League: Manchester City busca acercarse al líder Arsenal

Los de Pep Guardiola visitan a Newcastle; también destacan Burnley-Chelsea y Liverpool-Nottingham Forest.

Manchester City va por otra victoria que lo acerque a la cima. (NIGEL RODDIS/EFE)

