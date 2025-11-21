Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Este sábado, en el arranque de la fecha 12
Premier League: Manchester City busca acercarse al líder Arsenal
Los de Pep Guardiola visitan a Newcastle; también destacan Burnley-Chelsea y Liverpool-Nottingham Forest.
21 de noviembre de 2025 - 21:33
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Manchester City va por otra victoria que lo acerque a la cima.
(NIGEL RODDIS/EFE)
Temas en esta nota:
Fútbol
Premier League
Manchester City
Arsenal
Chelsea
Enzo Fernández
Alejandro Garnacho
Liverpool
Alexis Mac Allister