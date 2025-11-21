Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura Y Espectaculos

MÚSICA Juana Molina presentó el flamante disco "Doga" en La Trastienda

Una vanguardia inclusiva, nacional y popular

La cantante demostró una vez más que tiene la lucidez para domar al arrebato sin perder por eso su identidad musical.

Juana Molina se mostró como una hechicera con traje blanco de pelos. Juana Molina se mostró como una hechicera con traje blanco de pelos. (Prensa -)