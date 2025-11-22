Omitir para ir al contenido principal
Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado
“A este ritmo de venta, hay stock para dos años”
El industrial muestra preocupación la ola de despidos y cierres que afecta al sector y reivindica el proyecto de ley que impulsaron en 2023. Aun así, todavía ve oportunidades de exportación.
Marcial Amiel
23 de noviembre de 2025 - 23:02
Industria calzado
La industria del calzado, una de las más golpeadas por la apertura de las importaciones.
(NA )