Se trata de las propuestas para Saladillo y Cañuelas

Alarma de por el freno libertario a las nuevas universidades

Desde el peronismo y la UCR alertan por la caída de los proyectos y las dificultades de volver a empezar de cero. Las justificaciones para sumar casas de altos estudios.

María Belén Robledo
Maximiliano Abad, José Luis Salomón (intendente de Saladillo), Marisa Fassi (intendenta de Cañuelas) y Wado de Pedro Maximiliano Abad y Wado de Pedro, en el Senado con José Luis Salomón y Marisa Fassi. (Gentileza -)

