Belgrano: murió en una intervención odontológica

Miguel Ángel Berlini falleció al someterse a un implante dental. Dos cirujanos fueron detenidos, al menos el quirófano quedó clausurado, y se esperan los resultados de la autopsia.

muerto implante Miguel Ángel Berlini murió por un implante dental (Redes Sociales)