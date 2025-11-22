Omitir para ir al contenido principal
Los dos profesionales de la salud quedaron detenidos
Belgrano: murió en una intervención odontológica
Miguel Ángel Berlini falleció al someterse a un implante dental. Dos cirujanos fueron detenidos, al menos el quirófano quedó clausurado, y se esperan los resultados de la autopsia.
22 de noviembre de 2025 - 1:00
muerto implante
Miguel Ángel Berlini murió por un implante dental
(Redes Sociales)