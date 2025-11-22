Omitir para ir al contenido principal
Los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026

Con un aumento de la participación ciudadana

Alrededor de 36 mil rosarinos votaron en la nueva edición, un 26,3% más que el año pasado. Son 24 proyectos para transformar espacios públicos en toda la ciudad.

Presupuesto participativo rosario Los 24 proyectos ganadores surgieron de entre 72 propuestas elaboradas por la propia ciudadanía. (Sec. de Cercanía - Municipalida)

