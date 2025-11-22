Omitir para ir al contenido principal
Los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026
Con un aumento de la participación ciudadana
Alrededor de 36 mil rosarinos votaron en la nueva edición, un 26,3% más que el año pasado. Son 24 proyectos para transformar espacios públicos en toda la ciudad.
22 de noviembre de 2025 - 3:17
Presupuesto participativo rosario
Los 24 proyectos ganadores surgieron de entre 72 propuestas elaboradas por la propia ciudadanía.
(Sec. de Cercanía - Municipalida)
